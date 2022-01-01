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Oppo Find X5 Pro против Motorola Edge 30 Ultra

Оппо Find X5 Про
VS
Моторола Эдж 30 Ультра
Oppo Find X5 Pro
Motorola Edge 30 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
  • На 33% выше плотность пикселей (525 vs 395 PPI)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 390 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4610 мАч
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 11% лучшая автономность (32:57 vs 29:38 часов)
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (1039 против 761 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1264 и 1001 баллов
  • Весит на 19.5 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X5 Pro
vs
Edge 30 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1250 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 96.1%
ШИМ (PWM) 361 Гц 720 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Find X5 Pro
761 нит
Edge 30 Ultra +37%
1039 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 161.76 мм
Ширина 73.9 мм 73.5 мм
Толщина 8.5 мм 8.39 мм
Вес 218 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X5 Pro
89.6%
Edge 30 Ultra +1%
90.3%

Производительность

Тестируем Оппо Find X5 Про и Моторола Эдж 30 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X5 Pro
1001
Edge 30 Ultra +26%
1264
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X5 Pro
3407
Edge 30 Ultra +24%
4230
AnTuTu Benchmark 9
Find X5 Pro
1008004
Edge 30 Ultra +3%
1038726
CPU 233641 -
GPU 443346 -
Memory 174280 -
UX 159010 -
Total score 1008004 1038726
3DMark Wild Life Performance
Find X5 Pro +66%
9496
Edge 30 Ultra
5733
Stability 63% 72%
Graphics test 56 FPS 34 FPS
Graphics score 9496 5733
PCMark 3.0 score 11740 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 -
Размер системы из коробки 24.1 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4610 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (95% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:45 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 14:34 ч. 15:48 ч.
Игры 06:09 ч. 05:26 ч.
Режим ожидания 80 ч. 105 ч.
Общая автономность
Find X5 Pro
29:38 ч.
Edge 30 Ultra +11%
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X5 Pro vs Motorola Edge 30 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 16384 x 12288
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 110° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП) 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Find X5 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 60 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 -
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 21 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X5 Pro
89.2 дБ
Edge 30 Ultra +1%
90.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Motorola Edge 30 Ultra, а если дисплей – то Oppo Find X5 Pro.

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