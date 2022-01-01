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Oppo Find X5 Pro против OnePlus Nord 2T

Оппо Find X5 Про
VS
Ванплас Норд 2Т
Oppo Find X5 Pro
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% выше плотность пикселей (525 vs 410 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (760 против 572 нит)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X5 Pro
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 98.3%
ШИМ (PWM) 361 Гц 193 Гц
Время отклика 1 мс 15 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Find X5 Pro +33%
760 нит
Nord 2T
572 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 159.1 мм
Ширина 73.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.5 мм 8.2 мм
Вес 218 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X5 Pro +5%
89.6%
Nord 2T
85.7%

Производительность

Тестируем Оппо Find X5 Про и Ванплас Норд 2Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MC9
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X5 Pro +6%
995
Nord 2T
941
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X5 Pro +7%
3415
Nord 2T
3183
AnTuTu Benchmark 9
Find X5 Pro +49%
1007560
Nord 2T
677034
CPU 233641 182063
GPU 443346 244873
Memory 174280 119023
UX 159010 135566
Total score 1007560 677034
3DMark Wild Life Performance
Find X5 Pro +106%
9502
Nord 2T
4603
Stability 63% 64%
Graphics test 56 FPS 27 FPS
Graphics score 9502 4603
PCMark 3.0 score 11644 10074
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 24.1 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:36 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:35 ч. -
Просмотр видео 14:34 ч. -
Игры 05:57 ч. -
Режим ожидания 80 ч. -
Общая автономность
Find X5 Pro
29:24 ч.
Nord 2T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X5 Pro vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X5 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 21 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X5 Pro +2%
89.2 дБ
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X5 Pro более удачной покупкой.

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