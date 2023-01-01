Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.