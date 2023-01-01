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Oppo Find X5 против Apple iPhone 12

Оппо Find X5
VS
Эпл Айфон 12
Oppo Find X5
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X5
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1985 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 2815 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (800 против 646 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
  • На 14% выше плотность пикселей (460 vs 402 PPI)
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1600 и 1117 баллов
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X5
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Find X5 +24%
800 нит
iPhone 12
646 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.3 мм 146.7 мм
Ширина 72.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.7 мм 7.4 мм
Вес 196 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Find X5 +3%
89%
iPhone 12
86%

Производительность

Тестируем Оппо Find X5 и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X5
1117
iPhone 12 +43%
1600
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X5
3671
iPhone 12 +10%
4050
AnTuTu Benchmark 9
Find X5 +10%
807207
iPhone 12
733905
CPU - 189781
GPU - 311052
Memory - 105933
UX - 128143
Total score 807207 733905
3DMark Wild Life Performance
Find X5
5829
iPhone 12 +31%
7608
Пиковая температура корпуса - 41.2 °C
Stability 63% 77%
Graphics test 34 FPS 45 FPS
Graphics score 5829 7608
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 (С обновлением до Android 13) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI ColorOS 12.1 -
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:53 ч. 11:23 ч.
Просмотр видео 16:27 ч. 12:11 ч.
Игры 05:20 ч. 05:11 ч.
Режим ожидания 92 ч. 119 ч.
Общая автономность
Find X5 +1%
32:53 ч.
iPhone 12
32:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X5 vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 110° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X5
129
iPhone 12 +2%
132
Качество видео
Find X5
101
iPhone 12 +11%
112
Итоговая оценка камеры
Find X5
122
iPhone 12
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Find X5
н/д
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Find X5, а если программное обеспечение – то Apple iPhone 12.

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