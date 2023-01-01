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Oppo Find X5 против OnePlus 11

Оппо Find X5
VS
Ванплас 11
Oppo Find X5
OnePlus 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X5
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать OnePlus 11
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 31% выше плотность пикселей (525 vs 402 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1482 и 1129 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X5
vs
OnePlus 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Find X5 +6%
813 нит
OnePlus 11
768 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.3 мм 163.1 мм
Ширина 72.6 мм 74.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.53 мм
Вес 196 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP54
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X5
89%
OnePlus 11 +1%
89.7%

Производительность

Тестируем Оппо Find X5 и Ванплас 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 740
Частота GPU 840 МГц 680 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X5
1129
OnePlus 11 +31%
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X5
3713
OnePlus 11 +31%
4861
AnTuTu Benchmark 9
Find X5
817114
OnePlus 11 +60%
1304085
CPU - 268819
GPU - 581162
Memory - 249222
UX - 198185
Total score 817114 1304085
3DMark Wild Life Performance
Find X5
5829
OnePlus 11 +116%
12599
Stability 63% 54%
Graphics test 34 FPS 75 FPS
Graphics score 5829 12599
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI ColorOS 12.1 OxygenOS 13

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:53 ч. 11:55 ч.
Просмотр видео 16:27 ч. 15:34 ч.
Игры 05:20 ч. 05:06 ч.
Режим ожидания 92 ч. 105 ч.
Общая автономность
Find X5
32:53 ч.
OnePlus 11 +2%
33:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X5 vs OnePlus 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110° 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X5
129
OnePlus 11
н/д
Качество видео
Find X5
101
OnePlus 11
н/д
Итоговая оценка камеры
Find X5
122
OnePlus 11
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.

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