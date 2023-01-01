Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.