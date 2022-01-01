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Oppo Find X5 против OnePlus 9RT

Оппо Find X5
VS
Ванплас 9RT
Oppo Find X5
OnePlus 9RT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Find X5 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.62-дюймового OnePlus 9RT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Find X5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1117 и 927 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 9RT
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (1290 против 803 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Find X5
vs
OnePlus 9RT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Find X5
803 нит
OnePlus 9RT +61%
1290 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.3 мм 162.2 мм
Ширина 72.6 мм 74.6 мм
Толщина 8.7 мм 8.3 мм
Вес 196 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Find X5 +1%
89%
OnePlus 9RT
87.9%

Производительность

Тестируем Оппо Find X5 и Ванплас 9RT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Find X5 +20%
1117
OnePlus 9RT
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Find X5 +11%
3668
OnePlus 9RT
3314
AnTuTu Benchmark 9
Find X5
809851
OnePlus 9RT +2%
824061
CPU - 212084
GPU - 326188
Memory - 128801
UX - 157852
Total score 809851 824061
3DMark Wild Life Performance
Find X5
н/д
OnePlus 9RT
5857
Stability - 66%
Graphics test - 35 FPS
Graphics score - 5857
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 ColorOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 0:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:53 ч. -
Просмотр видео 16:27 ч. -
Игры 05:20 ч. -
Режим ожидания 92 ч. -
Общая автономность
Find X5
32:53 ч.
OnePlus 9RT
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Find X5 vs OnePlus 9RT
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Find X5
129
OnePlus 9RT
н/д
Качество видео
Find X5
101
OnePlus 9RT
н/д
Итоговая оценка камеры
Find X5
122
OnePlus 9RT
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Find X5, а если программное обеспечение и звук – то OnePlus 9RT.

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