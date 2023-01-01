Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2023 года Oppo Find X6 Pro с экраном 6.82" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.55-дюймового Oppo Find X5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.