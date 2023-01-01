Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 марта 2023 года Oppo Find X6 с экраном 6.74" и чипом MediaTek Dimensity 9200, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.