Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2019 года Oppo K3 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.