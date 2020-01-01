Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2019 года Oppo K3 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.53-дюймового Oppo F11, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.