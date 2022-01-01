Главная > Сравнение смартфонов > Realme 10 Pro Plus vs Honor 80 Pro – что лучше выбрать?

Oppo Realme 10 Pro Plus против Huawei Honor 80 Pro

Оппо Реалми 10 Про Плюс
VS
Хуавей Хонор 80 Про
Oppo Realme 10 Pro Plus
Huawei Honor 80 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Oppo Realme 10 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.78-дюймового Huawei Honor 80 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro Plus
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 80 Pro
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 11% выше плотность пикселей (437 vs 394 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1198 и 845 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10 Pro Plus
vs
Honor 80 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10 Pro Plus
810 нит
Honor 80 Pro
н/д

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 163.3 мм
Ширина 73.9 мм 74.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 175 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Синий, Starlight Черный, Зеленый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 Про Плюс и Хуавей Хонор 80 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2600 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 730
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10 Pro Plus
528520
Honor 80 Pro +91%
1009360
CPU 143476 223917
GPU 139294 444797
Memory 102808 161232
UX 139148 176014
Total score 528520 1009360
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Realme UI 4.0 MagicOS 7.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:49 ч. -
Просмотр видео 17:15 ч. -
Игры 05:50 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 10 Pro Plus vs Huawei Honor 80 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 160 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 10944 x 14592
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 112° 122°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (160 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 160 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 8160 x 6112
Апертура f/2.5 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 80 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Realme 10 Pro Plus vs Poco X4 Pro 5G
2. Realme 10 Pro Plus vs Realme GT Neo 3T
3. Realme 10 Pro Plus vs Redmi Note 12 Pro Plus
4. Realme 10 Pro Plus vs Realme 10 Pro
5. Honor 80 Pro vs Galaxy S22
6. Honor 80 Pro vs Nova 9
7. Honor 80 Pro vs Galaxy S22 (Snapdragon)
8. Honor 80 Pro vs Xiaomi 12S
9. Honor 80 Pro vs Honor 80

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры