Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Realme 10 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.