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Realme 10 Pro Plus против Motorola Moto G73

Оппо Реалми 10 Про Плюс
VS
Моторола Мото G73
Realme 10 Pro Plus
Motorola Moto G73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Realme 10 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 10 Pro Plus
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 842 и 699 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G73
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10 Pro Plus
vs
Moto G73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
10 Pro Plus
801 нит
Moto G73
н/д

Дизайн и корпус

Высота 161.5 мм 161.4 мм
Ширина 73.9 мм 73.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.3 мм
Вес 175 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Starlight Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
10 Pro Plus +6%
90.5%
Moto G73
85.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 Про Плюс и Моторола Мото G73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 930
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 IMG BXM-8-256
Частота GPU 800 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro Plus +20%
842
Moto G73
699
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro Plus +20%
2370
Moto G73
1976
AnTuTu Benchmark 9
10 Pro Plus +27%
521912
Moto G73
409524
CPU 143476 121039
GPU 139294 103844
Memory 102808 89521
UX 139148 95904
Total score 521912 409524
3DMark Wild Life Performance
10 Pro Plus
2287
Moto G73
н/д
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2287 -
PCMark 3.0
10 Pro Plus
14299
Moto G73
н/д
Web score 11561 -
Video editing 7275 -
Photo editing 38475 -
Data manipulation 9437 -
Writing score 19797 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:56 ч. -
Просмотр видео 17:15 ч. -
Игры 06:25 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
10 Pro Plus
39:18 ч.
Moto G73
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 10 Pro Plus vs Motorola Moto G73
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 112° 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Realme 10 Pro Plus, а если корпус и звук – то Motorola Moto G73.

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