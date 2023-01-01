Realme 10 Pro Plus против Motorola Moto G73
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Realme 10 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Realme 10 Pro Plus
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 842 и 699 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G73
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|85.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|161.4 мм
|Ширина
|73.9 мм
|73.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|175 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Starlight
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|MediaTek Dimensity 930
|Макс. частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|IMG BXM-8-256
|Частота GPU
|800 МГц
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro Plus +20%
842
699
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro Plus +20%
2370
1976
|CPU
|143476
|121039
|GPU
|139294
|103844
|Memory
|102808
|89521
|UX
|139148
|95904
|Total score
|521912
|409524
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|13 FPS
|-
|Graphics score
|2287
|-
|Web score
|11561
|-
|Video editing
|7275
|-
|Photo editing
|38475
|-
|Data manipulation
|9437
|-
|Writing score
|19797
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (86% за 30 минут)
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:41 ч.
|1:16 ч.
|Веб-серфинг
|13:56 ч.
|-
|Просмотр видео
|17:15 ч.
|-
|Игры
|06:25 ч.
|-
|Режим ожидания
|127 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|118°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Realme 10 Pro Plus, а если корпус и звук – то Motorola Moto G73.
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