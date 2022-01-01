Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Oppo Realme 10 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.7-дюймового OnePlus 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.