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Oppo Realme 10 Pro против Huawei Honor 50 Lite

Оппо Реалми 10 Про
VS
Хуавей Хонор 50 Лайт
Oppo Realme 10 Pro
Huawei Honor 50 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Oppo Realme 10 Pro с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 95% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (621 против 455 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Стерео динамики
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10 Pro
vs
Honor 50 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.72 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 430 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 89.5%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
Время отклика - 28.4 мс
Контрастность - 1163:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10 Pro +36%
621 нит
Honor 50 Lite
455 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 161.8 мм
Ширина 74.2 мм 74.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.5 мм
Вес 190 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Starlight Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 Про и Хуавей Хонор 50 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 840 МГц 600 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~272 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10 Pro +65%
2036
Honor 50 Lite
1234
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10 Pro +95%
401307
Honor 50 Lite
205855
CPU 120294 64585
GPU 96769 43668
Memory 72749 46864
UX 110567 50406
Total score 401307 205855
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 382
PCMark 3.0 score - 6177
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI Realme UI 4.0 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 0:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:23 ч. -
Просмотр видео 15:04 ч. -
Игры 06:00 ч. -
Режим ожидания 121 ч. -
Общая автономность
Realme 10 Pro
38:40 ч.
Honor 50 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 10 Pro vs Huawei Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 10 Pro
н/д
Honor 50 Lite
89.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.16 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.46 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 10 Pro более удачной покупкой.

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