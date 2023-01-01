Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Oppo Realme 10 Pro с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.