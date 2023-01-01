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Oppo Realme 10 Pro против Huawei Honor 70

Оппо Реалми 10 Про
VS
Хуавей Хонор 70
Oppo Realme 10 Pro
Huawei Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Oppo Realme 10 Pro с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro
  • На 19% лучшая автономность (38:40 vs 32:36 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (765 против 621 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10 Pro
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.72 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 90.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 61 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10 Pro
621 нит
Honor 70 +23%
765 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 161.4 мм
Ширина 74.2 мм 73.3 мм
Толщина 8.1 мм 7.91 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Starlight Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 10 Pro
89.8%
Honor 70 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 Про и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц 500 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10 Pro
702
Honor 70 +33%
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10 Pro
2036
Honor 70 +38%
2808
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10 Pro
401307
Honor 70 +35%
543395
CPU 120294 162664
GPU 96769 166021
Memory 72749 87124
UX 110567 129564
Total score 401307 543395
3DMark Wild Life Performance
Realme 10 Pro
н/д
Honor 70
2636
PCMark 3.0 score - 11384
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI Realme UI 4.0 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:23 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 15:04 ч. 14:45 ч.
Игры 06:00 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 121 ч. 100 ч.
Общая автономность
Realme 10 Pro +19%
38:40 ч.
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 10 Pro vs Huawei Honor 70
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 122°
Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 10 Pro
н/д
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.16 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.46 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor 70, а если автономность и звук – то Oppo Realme 10 Pro.

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