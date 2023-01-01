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Oppo Realme 10 Pro против Huawei Honor X9

Оппо Реалми 10 Про
VS
Хуавей Хонор X9
Oppo Realme 10 Pro
Huawei Honor X9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Oppo Realme 10 Pro с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.81-дюймового Huawei Honor X9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 702 и 378 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor X9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10 Pro
vs
Honor X9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.72 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 89.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10 Pro
621 нит
Honor X9
н/д

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 166.07 мм
Ширина 74.2 мм 75.78 мм
Толщина 8.1 мм 8.05 мм
Вес 190 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Starlight Серебристый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 10 Pro +1%
89.8%
Honor X9
89.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 Про и Хуавей Хонор X9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 840 МГц 1114 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10 Pro +86%
702
Honor X9
378
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10 Pro +36%
2036
Honor X9
1499
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10 Pro +48%
401307
Honor X9
271001
CPU 120294 -
GPU 96769 -
Memory 72749 -
UX 110567 -
Total score 401307 271001
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 7428
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI Realme UI 4.0 Magic UI 4.2

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (81% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 0:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:23 ч. -
Просмотр видео 15:04 ч. -
Игры 06:00 ч. -
Режим ожидания 121 ч. -
Общая автономность
Realme 10 Pro
38:40 ч.
Honor X9
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 10 Pro vs Huawei Honor X9
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.16 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.46 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 10 Pro более удачной покупкой.

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