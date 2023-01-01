Oppo Realme 10 Pro против Huawei Honor X9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Oppo Realme 10 Pro с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.81-дюймового Huawei Honor X9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Более новая ОС: Android 13 против 11
- Стерео динамики
- Смартфон на 8 месяцев новее
- На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 702 и 378 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor X9
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
30
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.72 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|89.2%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|166.07 мм
|Ширина
|74.2 мм
|75.78 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.05 мм
|Вес
|190 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Starlight
|Серебристый, Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 610
|Частота GPU
|840 МГц
|1114 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10 Pro +86%
702
378
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10 Pro +36%
2036
1499
|CPU
|120294
|-
|GPU
|96769
|-
|Memory
|72749
|-
|UX
|110567
|-
|Total score
|401307
|271001
|PCMark 3.0 score
|-
|7428
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|Magic UI 4.2
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Да (81% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:12 ч.
|0:46 ч.
|Веб-серфинг
|15:23 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:04 ч.
|-
|Игры
|06:00 ч.
|-
|Режим ожидания
|121 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (108 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.16 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.46 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 10 Pro более удачной покупкой.
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