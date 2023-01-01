Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 ноября 2022 года Realme 10 Pro с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.74-дюймового OnePlus 11R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.