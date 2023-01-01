Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2022 года Realme 10 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.67-дюймового Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.