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Realme 10 против Honor 70

Оппо Реалми 10
VS
Хуавей Хонор 70
Realme 10
Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2022 года Realme 10 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.67-дюймового Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 10
  • На 14% лучшая автономность (37:11 vs 32:36 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Honor 70
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (753 против 604 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.4% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 99.6%
ШИМ (PWM) 409 Гц 61 Гц
Время отклика 1 мс 2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10
604 нит
Honor 70 +25%
753 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 161.4 мм
Ширина 73.3 мм 73.3 мм
Толщина 7.95 мм 7.91 мм
Вес 178 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme 10
84.4%
Honor 70 +8%
90.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 642L
Частота GPU 1100 МГц 500 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10
567
Honor 70 +63%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10
1762
Honor 70 +58%
2792
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10
383829
Honor 70 +42%
543279
CPU 107130 162664
GPU 92004 166021
Memory 80773 87124
UX 105349 129564
Total score 383829 543279
3DMark Wild Life Performance
Realme 10
1362
Honor 70 +94%
2636
Пиковая температура корпуса 44.4 °C 46.1 °C
Stability 99% -
Graphics test 8 FPS 15 FPS
Graphics score 1362 2636
PCMark 3.0
Realme 10
10294
Honor 70 +11%
11384
Web score 7777 8679
Video editing 6419 6788
Photo editing 25156 24323
Data manipulation 6816 9235
Writing score 13645 14449
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI Realme UI 4.0 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки 20 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:17 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 15:55 ч. 14:45 ч.
Игры 06:30 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 121 ч. 100 ч.
Общая автономность
Realme 10 +14%
37:11 ч.
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 10 vs Honor 70
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 122°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Realme 10
н/д
Honor 70
115
Качество видео
Realme 10
н/д
Honor 70
129
Итоговая оценка камеры
Realme 10
н/д
Honor 70
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 10 +3%
83.4 дБ
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 70 более удачной покупкой.

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