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Oppo Realme 10 против Infinix Zero 2023

Оппо Реалми 10
VS
Инфиникс Зеро 2023
Oppo Realme 10
Infinix Zero 2023

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2022 года Oppo Realme 10 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.78-дюймового Infinix Zero 2023, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 10
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Infinix Zero 2023
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 774 и 564 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10
vs
Zero 2023

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10
610 нит
Zero 2023
н/д

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 168.7 мм
Ширина 73.3 мм 76.5 мм
Толщина 8 мм 8.9 мм
Вес 178 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Белый, Оранжевый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 10
84.4%
Zero 2023
84.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 и Инфиникс Зеро 2023 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10
564
Zero 2023 +37%
774
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10
1754
Zero 2023 +14%
1996
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10 +6%
393534
Zero 2023
370035
CPU 107702 102853
GPU 92725 85824
Memory 91328 82049
UX 104674 100427
Total score 393534 370035
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (30% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:38 ч. -
Просмотр видео 15:55 ч. -
Игры 06:03 ч. -
Режим ожидания 121 ч. -
Общая автономность
Realme 10
38:25 ч.
Zero 2023
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 10 vs Infinix Zero 2023
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Infinix Zero 2023, а если программное обеспечение и автономность – то Oppo Realme 10.

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