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Oppo Realme 10 против Infinix Zero 5G

Оппо Реалми 10
VS
Инфиникс Зеро 5G
Oppo Realme 10
Infinix Zero 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2022 года Oppo Realme 10 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.78-дюймового Infinix Zero 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 10
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (610 против 497 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Infinix Zero 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 705 и 564 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10
vs
Zero 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10 +23%
610 нит
Zero 5G
497 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 168.73 мм
Ширина 73.3 мм 76.53 мм
Толщина 8 мм 8.77 мм
Вес 178 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Черный, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 10
84.4%
Zero 5G +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 и Инфиникс Зеро 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10
564
Zero 5G +25%
705
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10
1754
Zero 5G +23%
2159
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10
393534
Zero 5G +24%
488090
CPU 107702 132349
GPU 92725 129727
Memory 91328 103631
UX 104674 125868
Total score 393534 488090
3DMark Wild Life Performance
Realme 10
н/д
Zero 5G
1992
Stability - 98%
Graphics test - 11 FPS
Graphics score - 1992
PCMark 3.0 score - 11864
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Realme UI 3.0 XOS 10

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:38 ч. 14:43 ч.
Просмотр видео 15:55 ч. 15:35 ч.
Игры 06:03 ч. 05:55 ч.
Режим ожидания 121 ч. 117 ч.
Общая автономность
Realme 10 +1%
38:25 ч.
Zero 5G
37:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 10 vs Infinix Zero 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", ISOCELL Plus S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung ISOCELL S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Infinix Zero 5G, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Oppo Realme 10.

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