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Oppo Realme 10 против Motorola Moto G13

Оппо Реалми 10
VS
Моторола Мото G13
Oppo Realme 10
Motorola Moto G13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2022 года Oppo Realme 10 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.5-дюймового Motorola Moto G13, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 10
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (411 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 572 и 355 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G13
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10
vs
Moto G13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% -
ШИМ (PWM) 409 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10
613 нит
Moto G13
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 162.7 мм
Ширина 73.3 мм 74.66 мм
Толщина 7.95 мм 8.19 мм
Вес 178 граммов 183.45 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 10 +1%
84.4%
Moto G13
83.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 и Моторола Мото G13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Mediatek Helio G85
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10 +61%
572
Moto G13
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10 +40%
1777
Moto G13
1271
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10 +59%
387101
Moto G13
243405
CPU 107130 -
GPU 92004 -
Memory 80773 -
UX 105349 -
Total score 387101 243405
3DMark Wild Life Performance
Realme 10
1362
Moto G13
н/д
Пиковая температура корпуса 44.4 °C -
Stability 99% -
Graphics test 8 FPS -
Graphics score 1362 -
PCMark 3.0 score 10294 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 -
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:16 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:17 ч. -
Просмотр видео 15:55 ч. -
Игры 06:30 ч. -
Режим ожидания 121 ч. -
Общая автономность
Realme 10
37:11 ч.
Moto G13
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 10 vs Motorola Moto G13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 10
83.4 дБ
Moto G13
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 10, а если камера, корпус и звук – то Motorola Moto G13.

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