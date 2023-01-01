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Realme 10 против Motorola Moto G53

Оппо Реалми 10
VS
Моторола Мото G53
Realme 10
Motorola Moto G53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2022 года Realme 10 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 10
  • На 52% выше плотность пикселей (411 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
Причины выбрать Motorola Moto G53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 10
vs
Moto G53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 90.1%
ШИМ (PWM) 409 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 41 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1468:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme 10 +2%
604 нит
Moto G53
595 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 162.7 мм
Ширина 73.3 мм 74.7 мм
Толщина 7.95 мм 8.2 мм
Вес 178 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 10 +1%
84.4%
Moto G53
83.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 10 и Моторола Мото G53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 619
Частота GPU 1000 МГц 825 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 10 +3%
567
Moto G53
553
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 10 +11%
1762
Moto G53
1591
AnTuTu Benchmark 9
Realme 10 +22%
383829
Moto G53
315498
CPU 107130 109866
GPU 92004 65748
Memory 80773 66109
UX 105349 75050
Total score 383829 315498
3DMark Wild Life Performance
Realme 10 +39%
1362
Moto G53
982
Пиковая температура корпуса 44.4 °C 42.6 °C
Stability 99% 99%
Graphics test 8 FPS 5 FPS
Graphics score 1362 982
PCMark 3.0
Realme 10 +6%
10294
Moto G53
9742
Web score 7777 9068
Video editing 6419 4594
Photo editing 25156 21352
Data manipulation 6816 7730
Writing score 13645 12778
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 -
Размер системы из коробки 20 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 2:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:17 ч. 13:23 ч.
Просмотр видео 15:55 ч. 14:34 ч.
Игры 06:30 ч. 05:32 ч.
Режим ожидания 121 ч. 130 ч.
Общая автономность
Realme 10
37:11 ч.
Moto G53
37:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 10 vs Motorola Moto G53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8160 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 10 +1%
83.4 дБ
Moto G53
82.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Realme 10, а если корпус и звук – то Motorola Moto G53.

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