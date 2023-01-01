Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 декабря 2022 года Oppo Realme 10s с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.