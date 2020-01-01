Oppo Realme 2 против Apple iPhone 11 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Oppo Realme 2 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 2
- На 19% лучшая автономность (121 vs 102 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 58 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 100% выше максимальная яркость экрана (821 против 411 нит)
- На 69% выше плотность пикселей (458 vs 271 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR4X
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 2 и Apple iPhone 11 Pro Max
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.2%
|83.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|158 мм
|Ширина
|75.6 мм
|77.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.1 мм
|Вес
|168 граммов
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|1800 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|-
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
3437
AnTuTu Benchmark 8
552198
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|Color OS 5.1
|-
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|3969 мАч
|Мощность зарядки
|-
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:45 ч.
|1:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (48% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 2 +7%
16:04 ч.
15:05 ч.
Время просмотра видео
14:08 ч.
iPhone 11 Pro Max +37%
19:30 ч.
Время разговора (3G)
Realme 2 +126%
47:50 ч.
21:03 ч.
Смартфоны с лучшим временем автономной работы (#14 и #51)
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
71 дБ
Музыка
71 дБ
74 дБ
Звонок
Realme 2 +10%
87 дБ
79 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.305 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.72 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.
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