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Oppo Realme 2 против Apple iPhone 11 Pro Max

Оппо Реалми 2
Oppo Realme 2
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Oppo Realme 2 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 2
  • На 19% лучшая автономность (121 vs 102 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 58 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 100% выше максимальная яркость экрана (821 против 411 нит)
  • На 69% выше плотность пикселей (458 vs 271 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 2 и Apple iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.2% 83.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 2
411 нит
iPhone 11 Pro Max +100%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.2 мм 158 мм
Ширина 75.6 мм 77.8 мм
Толщина 8.2 мм 8.1 мм
Вес 168 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 2
81.2%
iPhone 11 Pro Max +3%
83.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 2 и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Apple A13 Bionic
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 1800 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI Color OS 5.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:45 ч. 1:57 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 2 +7%
16:04 ч.
iPhone 11 Pro Max
15:05 ч.
Время просмотра видео
Realme 2
14:08 ч.
iPhone 11 Pro Max +37%
19:30 ч.
Время разговора (3G)
Realme 2 +126%
47:50 ч.
iPhone 11 Pro Max
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 2 vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Realme 2
66 дБ
iPhone 11 Pro Max +8%
71 дБ
Музыка
Realme 2
71 дБ
iPhone 11 Pro Max +4%
74 дБ
Звонок
Realme 2 +10%
87 дБ
iPhone 11 Pro Max
79 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.305 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.72 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.

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