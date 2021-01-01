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Oppo Realme 2 против Huawei Honor 9A

Оппо Реалми 2
VS
Хуавей Хонор 9А
Oppo Realme 2
Huawei Honor 9A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Oppo Realme 2 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.3-дюймового Huawei Honor 9A, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 2
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9A
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (527 против 407 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 2
vs
Honor 9A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.2% 81.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.1%
Время отклика - 31 мс
Контрастность - 1492:1
Максимальная яркость
Realme 2
407 нит
Honor 9A +29%
527 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.2 мм 159.1 мм
Ширина 75.6 мм 74.1 мм
Толщина 8.2 мм 9 мм
Вес 168 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Голубой, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 2
81.2%
Honor 9A
81.3%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 2 и Хуавей Хонор 9А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 2
н/д
Honor 9A
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 2
н/д
Honor 9A
899
AnTuTu Benchmark 7
Realme 2
75399
Honor 9A +6%
79624
AnTuTu Benchmark 8
Realme 2
н/д
Honor 9A
96598
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10
Оболочка UI Color OS 5.1 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:45 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 2
16:04 ч.
Honor 9A
н/д
Время просмотра видео
Realme 2
14:08 ч.
Honor 9A
н/д
Время разговора (3G)
Realme 2
47:50 ч.
Honor 9A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 2 vs Huawei Honor 9A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 2 +2%
87 дБ
Honor 9A
85.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.305 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.72 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9A более удачной покупкой.

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