Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Oppo Realme 2 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.26-дюймового Huawei Y7 Prime (2019), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.