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Oppo Realme 2 против OnePlus 8 Pro

Оппо Реалми 2
Oppo Realme 2
VS
Ванплас 8 Про
OnePlus 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Oppo Realme 2 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 2
  • На 33% лучшая автономность (121 vs 91 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 116% выше максимальная яркость экрана (889 против 411 нит)
  • На 89% выше плотность пикселей (513 vs 271 PPI)
  • На 0.58" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Realme 2
52
8 Pro
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Realme 2
30
8 Pro
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Realme 2
78
8 Pro
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Realme 2
48
8 Pro
87
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Realme 2
51
8 Pro
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Realme 2
51
8 Pro
90

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 2 и OnePlus 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.2% 90.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 2
411 нит
8 Pro +116%
889 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.2 мм 165.3 мм
Ширина 75.6 мм 74.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.5 мм
Вес 168 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 2
81.2%
8 Pro +12%
90.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 2 и Ванплас 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 650
Частота GPU 650 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR5
Частота памяти 933 МГц 2750 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 2
н/д
8 Pro
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 2
н/д
8 Pro
3361
AnTuTu Benchmark 8
Realme 2
н/д
8 Pro
593809

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10.0
Оболочка UI Color OS 5.1 OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 4510 мАч
Мощность зарядки - 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:45 ч. 0:55 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 23 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 2 +31%
16:04 ч.
8 Pro
12:28 ч.
Время просмотра видео
Realme 2
14:08 ч.
8 Pro +18%
16:58 ч.
Время разговора (3G)
Realme 2 +68%
47:50 ч.
8 Pro
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 2 vs OnePlus 8 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Realme 2
н/д
8 Pro
126
Качества видео
Realme 2
н/д
8 Pro
103
Итоговая оценка камеры
Realme 2
н/д
8 Pro
119

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Realme 2
66 дБ
8 Pro
н/д
Музыка
Realme 2
71 дБ
8 Pro
н/д
Звонок
Realme 2
87 дБ
8 Pro
н/д

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Август 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.305 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.72 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.

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