Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Oppo Realme 2 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.