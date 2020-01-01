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Oppo Realme 2 против Find X2 Pro

Оппо Реалми 2
Oppo Realme 2
VS
Оппо Find X2 Про
Oppo Find X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Oppo Realme 2 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.7-дюймового Oppo Find X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 2
  • На 26% лучшая автономность (121 vs 96 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 89% выше плотность пикселей (513 vs 271 PPI)
  • На 114% выше максимальная яркость экрана (878 против 411 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 65 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
  • На 0.5" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 2 и Oppo Find X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.2 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.8:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.2% 90.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 2
411 нит
Find X2 Pro +114%
878 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.2 мм 165.2 мм
Ширина 75.6 мм 74.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.8 мм
Вес 168 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Керамика
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 2
81.2%
Find X2 Pro +12%
90.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 2 и Оппо Find X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 650
Частота GPU 650 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR5
Частота памяти 933 МГц 2750 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 2
н/д
Find X2 Pro
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 2
н/д
Find X2 Pro
3322
AnTuTu Benchmark 8
Realme 2
н/д
Find X2 Pro
586619

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10.0
Оболочка UI Color OS 5.1 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 53 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 4260 мАч
Мощность зарядки - 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:45 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 2 +39%
16:04 ч.
Find X2 Pro
11:50 ч.
Время просмотра видео
Realme 2
14:08 ч.
Find X2 Pro +22%
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Realme 2 +89%
47:50 ч.
Find X2 Pro
25:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 2 vs Oppo Find X2 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 3 (48 МП + 13 MP + 48 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Realme 2
н/д
Find X2 Pro
134
Качества видео
Realme 2
н/д
Find X2 Pro
104
Итоговая оценка камеры
Realme 2
н/д
Find X2 Pro
124

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Realme 2
66 дБ
Find X2 Pro
н/д
Музыка
Realme 2
71 дБ
Find X2 Pro
н/д
Звонок
Realme 2
87 дБ
Find X2 Pro
н/д

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Август 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.305 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.72 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.

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