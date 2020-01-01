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Oppo Realme 3 Pro против Huawei Y7 (2019)

Оппо Реалми 3 Про
Oppo Realme 3 Pro
VS
Хуавей У7 (2019)
Huawei Y7 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2019 года Oppo Realme 3 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.26-дюймового Huawei Y7 (2019), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 3 Pro
  • На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
Причины выбрать Huawei Y7 (2019)
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (556 против 510 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 3 Pro и Huawei Y7 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 80.28%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 3 Pro
510 нит
Y7 (2019) +9%
556 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.8 мм 158.9 мм
Ширина 74.2 мм 76.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 172 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Фиолетовый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 3 Pro +4%
83.7%
Y7 (2019)
80.28%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 3 Про и Хуавей У7 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 506
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 3 Pro
1548
Y7 (2019)
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Realme 3 Pro
197390
Y7 (2019)
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI ColorOS 7 EMUI 8.2
Размер системы из коробки - 11.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4045 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 3 Pro
13:48 ч.
Y7 (2019)
н/д
Время просмотра видео
Realme 3 Pro
15:01 ч.
Y7 (2019)
н/д
Время разговора (3G)
Realme 3 Pro
30:46 ч.
Y7 (2019)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 3 Pro vs Huawei Y7 (2019)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme 3 Pro
67 дБ
Y7 (2019)
н/д
Музыка
Realme 3 Pro
73 дБ
Y7 (2019)
н/д
Звонок
Realme 3 Pro
90 дБ
Y7 (2019)
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Январь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.55 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Черный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 3 Pro более удачной покупкой.

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