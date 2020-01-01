Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2019 года Oppo Realme 3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P70, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.