Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2019 года Oppo Realme 3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.