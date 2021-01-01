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Oppo Realme 3 против Huawei Y6 Pro (2019)

Оппо Реалми 3
VS
Хуавей У6 Про (2019)
Oppo Realme 3
Huawei Y6 Pro (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2019 года Oppo Realme 3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.09-дюймового Huawei Y6 Pro (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 3
  • Комплектуется на 1210 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3020 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 90 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Y6 Pro (2019)
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 3
vs
Y6 Pro (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 79.52%
Максимальная яркость
Realme 3
385 нит
Y6 Pro (2019) +3%
396 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.1 мм 156.2 мм
Ширина 75.6 мм 73.5 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 175 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Градиентовый черный Синий, Черный, Золотой, Кожаная спинка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme 3 +3%
81.8%
Y6 Pro (2019)
79.52%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 3 и Хуавей У6 Про (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 MediaTek Helio A22
Макс. частота 2100 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 PowerVR GE8320
Частота GPU 900 МГц 660 МГц
FLOPS ~78.8 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 3
1478
Y6 Pro (2019)
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Realme 3 +133%
130455
Y6 Pro (2019)
55884
AnTuTu Benchmark 8
Realme 3
182138
Y6 Pro (2019)
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 14.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 3:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 3
15:25 ч.
Y6 Pro (2019)
н/д
Время просмотра видео
Realme 3
13:31 ч.
Y6 Pro (2019)
н/д
Время разговора (3G)
Realme 3
37:03 ч.
Y6 Pro (2019)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 3 vs Huawei Y6 Pro (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 3
81 дБ
Y6 Pro (2019)
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.616 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.379 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 3 более удачной покупкой.

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