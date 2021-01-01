Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2019 года Oppo Realme 3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.