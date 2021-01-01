Главная > Сравнение смартфонов > Realme 3 vs Oppo A53 – что лучше выбрать?

Oppo Realme 3 против Oppo A53

Оппо Реалми 3
Oppo Realme 3
VS
Оппо А53
Oppo A53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2019 года Oppo Realme 3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P70, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 3
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 90 FPS
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 302 и 248 баллов
Причины выбрать Oppo A53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1804 МГц
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (478 против 385 нит)
  • Тонкие рамки – на 7.4% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 3
vs
Oppo A53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 89.2%
Максимальная яркость
Realme 3
385 нит
Oppo A53 +24%
478 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.1 мм 163.9 мм
Ширина 75.6 мм 75.1 мм
Толщина 8.3 мм 8.4 мм
Вес 175 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Градиентовый черный Черный, Голубой, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme 3
81.8%
Oppo A53 +9%
89.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 3 и Оппо А53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2100 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 610
Частота GPU 900 МГц 600 МГц
FLOPS ~255 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1804 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 3 +22%
302
Oppo A53
248
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 3 +18%
1459
Oppo A53
1234
AnTuTu Benchmark 8
Realme 3 +29%
184549
Oppo A53
143249

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 14.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 3
15:25 ч.
Oppo A53
н/д
Время просмотра видео
Realme 3
13:31 ч.
Oppo A53
н/д
Время разговора (3G)
Realme 3
37:03 ч.
Oppo A53
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 3 vs Oppo A53
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 3
81 дБ
Oppo A53
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Август 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.616 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.379 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A53 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Oppo Realme 3
2. Samsung Galaxy A31 против Oppo Realme 3
3. Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Oppo Realme 3
4. Oppo Realme 5 против Realme 3
5. Oppo A5s против Realme 3
6. Samsung Galaxy A21s против Oppo A53
7. Samsung Galaxy M31 против Oppo A53
8. Samsung Galaxy M21 против Oppo A53
9. Xiaomi Redmi Note 9 против Oppo A53
10. Oppo Realme 7 против Oppo A53

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях