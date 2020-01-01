Oppo Realme 3 против Realme 1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2019 года Oppo Realme 3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P70, против 6-дюймового Oppo Realme 1, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 3
- На 29% лучшая автономность (108 vs 84 часов)
- Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3410 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Realme 1
- На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
- На 10% выше максимальная яркость экрана (423 против 385 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 3 и Oppo Realme 1
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|79.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.1 мм
|156.5 мм
|Ширина
|75.6 мм
|75.2 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.8 мм
|Вес
|175 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Градиентовый черный
|Черный, Красный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|MediaTek Helio P60
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2100 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|3
|Частота GPU
|900 МГц
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|ColorOS 5.2
|Размер системы из коробки
|14.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|3410 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|90 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|13
|7
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.616 Вт/кг
|0.561 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.379 Вт/кг
|0.422 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Oppo Realme 3, а если дисплей и производительность – то Oppo Realme 1.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro или Oppo Realme 3
- Samsung Galaxy A31 или Oppo Realme 3
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Oppo Realme 3
- Oppo Realme 5 или Oppo Realme 3
- Oppo A5s или Oppo Realme 3
- Oppo Realme 5 или Oppo Realme 1
- Oppo Realme 6 Pro или Oppo Realme 1
- Oppo Realme 6 или Oppo Realme 1
- Oppo Realme 2 или Oppo Realme 1