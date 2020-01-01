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Oppo Realme 3 против Realme 1

Оппо Реалми 3
Oppo Realme 3
VS
Оппо Реалми 1
Oppo Realme 1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2019 года Oppo Realme 3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P70, против 6-дюймового Oppo Realme 1, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 3
  • На 29% лучшая автономность (108 vs 84 часов)
  • Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 4230 против 3410 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Realme 1
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (423 против 385 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 3 и Oppo Realme 1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 3
385 нит
Realme 1 +10%
423 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.1 мм 156.5 мм
Ширина 75.6 мм 75.2 мм
Толщина 8.3 мм 7.8 мм
Вес 175 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Градиентовый черный Черный, Красный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 3 +3%
81.8%
Realme 1
79.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 3 и Оппо Реалми 1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70 MediaTek Helio P60
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2100 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3 3
Частота GPU 900 МГц 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 3 +5%
309
Realme 1
295
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 3 +4%
1498
Realme 1
1442
AnTuTu Benchmark 8
Realme 3
186994
Realme 1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 5.2
Размер системы из коробки 14.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч 3410 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 3 +8%
15:25 ч.
Realme 1
14:15 ч.
Время просмотра видео
Realme 3 +31%
13:31 ч.
Realme 1
10:13 ч.
Время разговора (3G)
Realme 3 +42%
37:03 ч.
Realme 1
26:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 3 vs Oppo Realme 1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 90 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 13 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme 3 +3%
66 дБ
Realme 1
64 дБ
Музыка
Realme 3 +1%
71 дБ
Realme 1
70 дБ
Звонок
Realme 3
81 дБ
Realme 1 +10%
89 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.616 Вт/кг 0.561 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.379 Вт/кг 0.422 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Oppo Realme 3, а если дисплей и производительность – то Oppo Realme 1.

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