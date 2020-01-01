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Oppo Realme 5 Pro против Huawei Nova 5T

Оппо Реалми 5 Про
Oppo Realme 5 Pro
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 августа 2019 года Oppo Realme 5 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 5 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 338 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 5 Pro и Huawei Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 5 Pro +4%
519 нит
Nova 5T
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157 мм 154.3 мм
Ширина 74.2 мм 74 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 184 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Мерцающий синий, Зеленый кристалл Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 5 Pro
83.9%
Nova 5T
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 5 Про и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 5 Pro
338
Nova 5T +104%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 5 Pro
1470
Nova 5T +72%
2525
AnTuTu Benchmark 8
Realme 5 Pro
222933
Nova 5T +66%
370238

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4035 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 5 Pro
16:18 ч.
Nova 5T
н/д
Время просмотра видео
Realme 5 Pro
13:52 ч.
Nova 5T
н/д
Время разговора (3G)
Realme 5 Pro
26:41 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 5 Pro vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.25
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6912 x 4624
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme 5 Pro
66 дБ
Nova 5T
н/д
Музыка
Realme 5 Pro
72 дБ
Nova 5T
н/д
Звонок
Realme 5 Pro
85 дБ
Nova 5T
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5T более удачной покупкой.

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