Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 августа 2019 года Oppo Realme 5 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.59-дюймового Huawei Y9s, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.