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Oppo Realme 5 Pro против Realme 3

Оппо Реалми 5 Про
Oppo Realme 5 Pro
VS
Оппо Реалми 3
Oppo Realme 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 августа 2019 года Oppo Realme 5 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.2-дюймового Oppo Realme 3, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 5 Pro
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (519 против 385 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme 3
  • На 8% лучшая автономность (108 vs 100 часов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 5 Pro и Oppo Realme 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 81.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 5 Pro +35%
519 нит
Realme 3
385 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157 мм 156.1 мм
Ширина 74.2 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 184 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Мерцающий синий, Зеленый кристалл Синий, Черный, Градиентовый черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 5 Pro +3%
83.9%
Realme 3
81.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 5 Про и Оппо Реалми 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 MediaTek Helio P70
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 5 Pro +9%
338
Realme 3
309
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 5 Pro
1470
Realme 3 +2%
1498
AnTuTu Benchmark 8
Realme 5 Pro +19%
222933
Realme 3
186994

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 14.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4035 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:50 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 5 Pro +6%
16:18 ч.
Realme 3
15:25 ч.
Время просмотра видео
Realme 5 Pro +2%
13:52 ч.
Realme 3
13:31 ч.
Время разговора (3G)
Realme 5 Pro
26:41 ч.
Realme 3 +40%
37:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 5 Pro vs Oppo Realme 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.25
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme 5 Pro
66 дБ
Realme 3
66 дБ
Музыка
Realme 5 Pro +1%
72 дБ
Realme 3
71 дБ
Звонок
Realme 5 Pro +5%
85 дБ
Realme 3
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг 0.616 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг 1.379 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 5 Pro более удачной покупкой.

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