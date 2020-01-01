Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 августа 2019 года Oppo Realme 5 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.