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Oppo Realme 5i против Huawei Honor 9S

Оппо Реалми 5i
Oppo Realme 5i
VS
Хуавей Хонор 9S
Huawei Honor 9S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 января 2020 года Oppo Realme 5i с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 5i
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • На 1.07" большая диагональ экрана
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Тонкие рамки – на 9.4% выше полезная площадь экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Весит на 51 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 5i
vs
Honor 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 73.8%
Максимальная яркость
Realme 5i
504 нит
Honor 9S
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 146.5 мм
Ширина 75 мм 70.9 мм
Толщина 9.3 мм 8.4 мм
Вес 195 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme 5i +13%
83.2%
Honor 9S
73.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 5i и Хуавей Хонор 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GE8320
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 5i +79%
312
Honor 9S
174
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 5i +49%
1360
Honor 9S
915
AnTuTu Benchmark 8
Realme 5i +66%
161267
Honor 9S
97418

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI ColorOS 7 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 5i vs Huawei Honor 9S
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (12 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3266 x 2450 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 5i более удачной покупкой.

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