Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 января 2020 года Oppo Realme 5i с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.21-дюймового Huawei P Smart 2020, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.