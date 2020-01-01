Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 ноября 2019 года Oppo Realme 5s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.2-дюймового Oppo Realme 3, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.