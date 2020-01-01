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Oppo Realme 6 Pro против Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro
VS
Асус РОГ Фон 2 ZS660KL
Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 2 ZS660KL
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4300 мАч
  • На 23% лучшая автономность (132 vs 107 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (637 против 428 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 6 Pro и Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 80.6%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 6 Pro
428 нит
ROG Phone 2 ZS660KL +49%
637 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.8 мм 171 мм
Ширина 75.8 мм 77.6 мм
Толщина 8.9 мм 9.5 мм
Вес 202 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Красный, Оранжевый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6 Про и Асус РОГ Фон 2 ZS660KL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver) 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 640
Частота GPU 800 МГц 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 Pro
273225
ROG Phone 2 ZS660KL +83%
500396

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI ROG UI
Размер системы из коробки 15 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 Pro
14:42 ч.
ROG Phone 2 ZS660KL +6%
15:28 ч.
Время просмотра видео
Realme 6 Pro
14:01 ч.
ROG Phone 2 ZS660KL +81%
25:36 ч.
Время разговора (3G)
Realme 6 Pro
31:12 ч.
ROG Phone 2 ZS660KL +29%
40:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6 Pro vs Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105° 125°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP) 2 (48 МП + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5632 x 4224
Апертура f/2.1 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 2 ZS660KL более удачной покупкой.

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