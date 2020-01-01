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Oppo Realme 6 Pro против Huawei Honor 10

Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • На 0.76" большая диагональ экрана
  • На 45% лучшая автономность (107 vs 74 часов)
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3400 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (506 против 420 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 6 Pro
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 79.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 2336 Гц Не обнаружено
Время отклика 28.4 мс -
Контрастность 1195:1 1423:1
Максимальная яркость
Realme 6 Pro
420 нит
Honor 10 +20%
506 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 149.6 мм
Ширина 75.8 мм 71.2 мм
Толщина 8.9 мм 7.7 мм
Вес 202 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Красный, Оранжевый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6 Pro +6%
84.7%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6 Про и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali G72 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 800 МГц 767 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6 Pro +54%
537
Honor 10
349
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6 Pro +9%
1617
Honor 10
1481
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 Pro +24%
268731
Honor 10
217268

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI Realme UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 15 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут) Да (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 Pro +25%
14:42 ч.
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Realme 6 Pro +23%
14:01 ч.
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Realme 6 Pro +47%
31:12 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6 Pro vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 12 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5760 x 4312
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 18
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 6 Pro
82 дБ
Honor 10 +3%
84.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6 Pro более удачной покупкой.

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