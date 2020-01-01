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Oppo Realme 6 Pro против Huawei Honor 30S

Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro
VS
Хуавей Хонор 30S
Huawei Honor 30S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
Причины выбрать Huawei Honor 30S
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (642 и 543 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 6 Pro и Huawei Honor 30S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 6 Pro
428 нит
Honor 30S +6%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.8 мм 162.3 мм
Ширина 75.8 мм 75 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 202 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Красный, Оранжевый Полночный Черный, Неоновый Фиолетовый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6 Pro +1%
84.7%
Honor 30S
83.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6 Про и Хуавей Хонор 30S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 820
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MP6
GPU-ядер - 6
Частота GPU 800 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6 Pro
543
Honor 30S +18%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6 Pro
1661
Honor 30S +48%
2460
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 Pro
273225
Honor 30S +41%
384094

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:56 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Honor 30S
н/д
Время просмотра видео
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Honor 30S
н/д
Время разговора (3G)
Realme 6 Pro
31:12 ч.
Honor 30S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6 Pro vs Huawei Honor 30S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30S более удачной покупкой.

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