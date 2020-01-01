Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.