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Oppo Realme 6 Pro против Huawei Nova 7 SE

Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro
VS
Хуавей Нова 7 SE
Huawei Nova 7 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Huawei Nova 7 SE, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
Причины выбрать Huawei Nova 7 SE
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (636 и 543 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 6 Pro и Huawei Nova 7 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 6 Pro
428 нит
Nova 7 SE +6%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.8 мм 162.3 мм
Ширина 75.8 мм 75 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 202 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Оранжевый Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6 Pro +1%
84.7%
Nova 7 SE
83.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6 Про и Хуавей Нова 7 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 820
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MP6
GPU-ядер - 6
Частота GPU 800 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6 Pro
543
Nova 7 SE +17%
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6 Pro
1661
Nova 7 SE +47%
2439
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 Pro
273225
Nova 7 SE +38%
377435

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Nova 7 SE
н/д
Время просмотра видео
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Nova 7 SE
н/д
Время разговора (3G)
Realme 6 Pro
31:12 ч.
Nova 7 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6 Pro vs Huawei Nova 7 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 2 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Nova 7 SE. У него лучшие производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и звук.

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