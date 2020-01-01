Oppo Realme 6 Pro против Huawei P Smart (2019)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.21-дюймового Huawei P Smart (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
- Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3400 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- На 22% лучшая автономность (107 vs 88 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
- На 0.39" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
- Весит на 42 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 6 Pro и Huawei P Smart (2019)
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|83.37%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|155.2 мм
|Ширина
|75.8 мм
|73.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8 мм
|Вес
|202 грамма
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный, Оранжевый
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|800 МГц
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1666 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6 Pro +65%
543
330
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6 Pro +24%
1661
1340
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 Pro +77%
273225
154566
Рейтинг AnTuTu Benchmark 8 (#153 и #290)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Realme UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
|2:04 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 Pro +43%
14:42 ч.
10:06 ч.
Время просмотра видео
Realme 6 Pro +26%
14:01 ч.
11:11 ч.
Время разговора (3G)
Realme 6 Pro +27%
31:12 ч.
24:45 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4128 x 3096
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|105°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.1
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
86 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.19 Вт/кг
|0.83 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.92 Вт/кг
|1 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс
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Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6 Pro более удачной покупкой.
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