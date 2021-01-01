Главная > Сравнение смартфонов > Realme 6 Pro vs Note 10 Pro – что лучше выбрать?

Oppo Realme 6 Pro против Infinix Note 10 Pro

Оппо Реалми 6 Про
VS
Инфиникс Ноут 10 Про
Oppo Realme 6 Pro
Infinix Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 529 и 435 баллов
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme 6 Pro
vs
Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 2336 Гц -
Время отклика 28.4 мс 20.6 мс
Контрастность 1195:1 2155:1
Максимальная яркость
Realme 6 Pro
416 нит
Note 10 Pro
416 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 172.8 мм
Ширина 75.8 мм 78.3 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 202 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Оранжевый Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6 Про и Инфиникс Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio G95
Макс. частота 2300 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6 Pro +22%
529
Note 10 Pro
435
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6 Pro +45%
1637
Note 10 Pro
1129
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 Pro
282025
Note 10 Pro
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI Realme UI XOS 7.6
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут) Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время просмотра видео
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Realme 6 Pro
31:12 ч.
Note 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6 Pro vs Infinix Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 6912 x 9216
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3456 x 4608
Апертура f/2.1 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme 6 Pro
82 дБ
Note 10 Pro +4%
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Infinix Note 10 Pro, а если производительность – то Oppo Realme 6 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Realme 6 Pro и Galaxy A51
2. Realme 6 Pro и Galaxy M31
3. Realme 6 Pro и Redmi Note 9 Pro
4. Realme 6 Pro и Realme XT
5. Realme 6 Pro и Poco X2
6. Note 10 Pro и Poco X3 NFC
7. Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro
8. Note 10 Pro и Poco X3 Pro
9. Note 10 Pro и Redmi Note 5
10. Note 10 Pro и Realme 7

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры