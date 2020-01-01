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Oppo Realme 6 Pro против Realme 5i

Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro
VS
Оппо Реалми 5i
Oppo Realme 5i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.52-дюймового Oppo Realme 5i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 269 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Oppo Realme 5i
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (500 против 428 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 6 Pro и Oppo Realme 5i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 6 Pro
428 нит
Realme 5i +17%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.8 мм 164.4 мм
Ширина 75.8 мм 75 мм
Толщина 8.9 мм 9.3 мм
Вес 202 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Оранжевый Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6 Pro +2%
84.7%
Realme 5i
83.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6 Про и Оппо Реалми 5i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 610
Частота GPU 800 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6 Pro +75%
543
Realme 5i
310
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6 Pro +21%
1661
Realme 5i
1373
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 Pro +70%
273225
Realme 5i
160868

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:57 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Realme 5i
н/д
Время просмотра видео
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Realme 5i
н/д
Время разговора (3G)
Realme 6 Pro
31:12 ч.
Realme 5i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6 Pro vs Oppo Realme 5i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 105° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP) 4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3266 x 2450
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6 Pro более удачной покупкой.

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