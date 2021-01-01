Oppo Realme 6 против Motorola Moto G9 Power
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.8-дюймового Motorola Moto G9 Power, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme 6
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 54% выше плотность пикселей (405 vs 263 PPI)
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 548 и 315 баллов
- Весит на 30 граммов меньше
Причины выбрать Motorola Moto G9 Power
- На 46% лучшая автономность (155 vs 106 часов)
- Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4300 мАч
- На 0.3" большая диагональ экрана
- На 14% выше максимальная яркость экрана (512 против 450 нит)
- Смартфон на 9 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|83.1%
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|25.4 мс
|-
|Контрастность
|991:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|172.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|76.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9.7 мм
|Вес
|191 грамм
|221 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G90T
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2050 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G76MC4
|Adreno 610
|Частота GPU
|800 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~184 Гфлопс
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6 +74%
548
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6 +28%
1730
1353
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6 +58%
282429
179093
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 55 минут)
|Да (34% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|3:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 +21%
17:04 ч.
14:06 ч.
Время просмотра видео
14:00 ч.
Moto G9 Power +54%
21:55 ч.
Время разговора (3G)
37:24 ч.
Moto G9 Power +62%
60:29 ч.
Рейтинг времени автономной работы (#41 и #6)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|13
|Поддержка 5G
|-
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.71 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.57 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Oppo Realme 6, а если автономность – то Motorola Moto G9 Power.
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