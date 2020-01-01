Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6-дюймового Oppo Realme 1, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.