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Oppo Realme 6 против Realme 2

Оппо Реалми 6
Oppo Realme 6
VS
Оппо Реалми 2
Oppo Realme 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Oppo Realme 6 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.2-дюймового Oppo Realme 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 6
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 49% выше плотность пикселей (405 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (455 против 411 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme 2
  • На 14% лучшая автономность (121 vs 106 часов)
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme 6 и Oppo Realme 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 81.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme 6 +11%
455 нит
Realme 2
411 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.1 мм 156.2 мм
Ширина 74.8 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 191 грамм 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme 6 +4%
84.1%
Realme 2
81.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми 6 и Оппо Реалми 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Adreno 506
GPU-ядер 4 -
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme 6
555
Realme 2
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme 6
1760
Realme 2
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Realme 6
291632
Realme 2
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Realme UI Color OS 5.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 30 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:55 ч. 2:45 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme 6 +6%
17:04 ч.
Realme 2
16:04 ч.
Время просмотра видео
Realme 6
14:00 ч.
Realme 2 +1%
14:08 ч.
Время разговора (3G)
Realme 6
37:24 ч.
Realme 2 +28%
47:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme 6 vs Oppo Realme 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme 6
н/д
Realme 2
66 дБ
Музыка
Realme 6
н/д
Realme 2
71 дБ
Звонок
Realme 6
н/д
Realme 2
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Август 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг 0.305 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.57 Вт/кг 0.72 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6 более удачной покупкой.

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